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"Türkiye kalp damar cerrahisinde dünya standartlarında"

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Yavaş: - "Türkiye kalp damar cerrahisinde dünya standartlarında. Dünyada yapılan her şey ülkemizde de yapılabiliyor. Çoğu ameliyat artık eskisi gibi büyük kesiklerle değil, özel yöntem ve araçlarla daha çok kapalı yapılmaya başlandı"

Trabzon'da, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından "Damar Cerrahisinde Gri Alanlar" toplantısı gerçekleştirildi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Yavaş, kentte bir otelde düzenlenen toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 şehirde gerçekleştirilecek toplantılarda tecrübelerini katılımcılara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Son zamanlarda tıpta hızlı gelişmeler yaşandığının altını çizen Yavaş, "İlgi alanlarımız farklılaşmaya başladı. Kalp damar cerrahi uzmanı olsak bile her şeye yetişme şansımız olmadığı için herkes ilgilendiği konuyu bu toplantılarda aktarma şansı buluyor. Umarız meslektaşlarımıza faydalı olur." dedi.

Yavaş, Türkiye'nin kalp damar cerrahisinde dünya standartlarında olduğunu vurgulayarak, "Dünyada yapılan her şey burada da yapılabiliyor. Çoğu ameliyat artık eskisi gibi büyük kesiklerle değil, özel yöntem ve araçlarla daha çok kapalı yapılmaya başlandı. Bunlar Türkiye'de de takip ediliyor." diye konuştu.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Şırlak ise özellikle toplar damar, atar damar ve polmüner embolisi kronik hastalıklarına yaklaşımlar ve tedavi seçenekleri üzerinde yoğunlaşan bu toplantıları belirli aralıklarla yaptıklarını dile getirdi.

Şırlak, dernek olarak bu toplantıları, Kıbrıs'ta 26-29 Ekim'de yapılacak 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ile taçlandıracaklarını ifade ederek, "Uluslararası katılımlı bir kongre olacak. 2021 yılında ise tüm dünyadan katılımcıların yer alacağı uluslararası bir toplantımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İslam Kaklıkkaya ve Prof. Dr. Fahri Özcan'ın oturum başkanlığını yaptığı toplantıya çevre illerden kalp ve damar cerrahisi uzmanları katıldı.

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