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  4. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de 2020 yılı memur maaş zammını protesto için bordro yaktı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, iktidarın 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9,2 zam yaptığını söyledi.

Gerçekleşen enflasyonun yüzde 11,84 olduğunu ve buna göre memur maaşlarının enflasyonun gerisinde kaldığını ifade eden Kabayel, şunları belirtti:

"Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları 2019'da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun katbekat üzerindedir.
Bugün memurlarımız maaşlarını aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak sürekli gerçekleri dile getiriyor, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından memurlar maaş bordrolarını yaktı.

- Kırşehir

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilciliğine bağlı sendikaların üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplanarak, bordro yakma eylemi yaptı.

Alanda toplananlar adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, kamu emekçilerinin bugün maaşlarını aldıklarında, ağustos ayındaki toplu sözleşmeden beri ifade ettikleri acı gerçeklerle yüzleştiklerini söyledi.

Memurların ortalama 160 lira, emeklilerin de 100 lira zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacağını belirten Türk, geçen yıl yüzde 4+5’e, bu yıl da 4+4'e mahkum edildiklerini ifade etti.

Memur ve emeklinin enflasyonun altında ezildiğini vurgulayan Türk, olumsuz bir darbeyi daha kaldıramayacaklarını savundu.

Türk, "Milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar kendi ateşlerini, milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir. Memurun bordrosunun ateşi tüm vicdanları yakacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından sendika üyesi memurlar, bordrolarını yaktıktan sonra dağıldı.

- Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Sivas Şube Başkanı İlker Çelikus, TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçen yıl gıda fiyatlarına ortalama yüzde 10,9, mutfak tüpüne yüzde 17,6, doğal gaza yüzde 22 ve elektriğe yüzde 18,3 zam geldiğini, memur ve emeklilere ise yüzde 4 oranında zam yapıldığını belirtti.

Memurların ortalama 160 lira, emeklilerin 100 lira zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacağını söyleyen Çelikus, "Memurlara 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 3+3 zam yapılması öngörülmüş, adeta ekonomi ile maaş zamlarının ilişkisi bitirilmiştir." diye konuştu.

Çelikus ve sendika üyeleri açıklamanın ardından maaş bordrolarını yaktı.

- Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan memurlar adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek geçim sıkıntısının başladığını söyledi.

Kamu görevlilerinin bugün acı gerçekle yüz yüze kaldıklarını aktaran Ünal, "Maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından memurlar bordrolarını yaktı.

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Kamu-Sen maaş zammı protesto Yozgat

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