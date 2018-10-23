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Türkiye Kamu-Sen'den "Andımız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: - "Türkiye Kamu-Sen olarak Andımız okullarda okutulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesiyle ilgili, "Türkiye Kamu-Sen olarak Andımız okullarda okutulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Kahveci, Amasya Müftülüğünü ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen'in 2013 yılında okullarda öğrenci andının okutulması uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili dava açtığını hatırlattı.

Kendisinin de Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı olarak aynı konuda dava açtığını belirten Kahveci, Danıştay 8. Dairesinin işlemin iptali yönünde karar verdiğini söyledi.

Bunun Türkiye kamuoyunda tartışma yarattığına işaret eden Kahveci, "Bunun niye bu kadar tartışma yarattığını açıkçası anlamakta güçlük yaşıyorum. 1933 yılında başlayan Andımız'ın, çocuklarımızın sabah okullara girerken 'Türk'üm, doğruyum, çalışkanım' ifadeleriyle başlayarak 'varlığım Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu Türk'üm diyene' ifadeleriyle sonlanmasının ne mahsuru var? Bu milletin adı Türk milletidir. Bu millet ağaç kovuğundan çıkmadı, gökyüzünden de gelmedi. Bu coğrafyanın adı Türk coğrafyası, bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla bunu farklı noktalara getirip etnik birtakım ifadelerle izahını çok doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Çalışanın hak ve hukukunu korumak için sendikal mücadelenin yanında milli kimliğe ve kültüre de sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da tavsiyem, bu kararla ilgili itirazını yapması ve kısa zaman içerisinde Milli Eğitime bağlı okullarda, özel okullarda andımızın tekrar okutulması. Bu ant Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış, yayınlamış olduğu temel kanunun, milli eğitimin genel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Açsın, baksınlar Andımız'ı eleştirenler. Her kim eleştiriyorsa, siyasetçisi de toplumun farklı kesimleri de milli eğitimin genel amaçlarına baksınlar. Orada nasıl bir nesil yetiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Milli şuurdan, milli bilinçten bahsediliyor. Tam da bu ant, o milli eğitimin genel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Buradan farklı bir şeyler çıkarmaya gerek yoktur. Burada sorun 'Türk' ifadesi midir? Sorun 'Atatürk' ifadesi midir? Anlamakta açıkçası zorlanıyorum."

Okullarda öğrenci andının okutulması için gereken mücadeleyi verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini dile getiren Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak Andımız okullarda okutulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Cuma günü saat 11.00'de Ankara'da Birinci Meclis önünde, Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapacağız. Hep bir ağızdan Andımız'ı okuyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, bazı sendika yöneticilerini de eleştirerek, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal, çalışma şartlarından kaynaklanan problemleri varken, hele hele son dönemde yaşadığımız ekonomik sarmaldan en fazla etkilenen kesim kamu çalışanları ve emeklilerken, siz bunlarla ilgili üç kelime söylemeyeceksiniz ama Andımız ile ilgili mahkeme kararı çıktığı günün ertesi gün sahayı bilmeyenler, alanları bilmeyenler, meydanları bilmeyenler, 'Bu mahkeme kararını tanımıyoruz' diye açıklama yapacaksınız. Siz kim oluyorsunuz da mahkeme kararını tanımıyorsunuz? İşinize gelince rahip meselesinde 'bağımsız yargı', ant meselesinde 'yargı haddini aştı'. Yok öyle bir şey. Bir ülke ya hukuk devletidir ya da değildir. Hukukun verdiği karar ortada. Herkes bu karara saygı duymak zorundadır."

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Amasya andımız Danıştay 8. Dairesi Önder Kahveci Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

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