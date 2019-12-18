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'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:36 | Son Güncelleme

Edirne'de düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız dedi.

Edirne'de düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız dedi.
Edirne Valiliği İl Göç İdaresi tarafından, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye? temasıyla etkinlik düzenlendi. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Tarkay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.
'MİSAFİRE BAKIŞ AÇIMIZI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR'
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Türkiye?de misafirlere olan bakış açısının biraz daha düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Vural, Biz bugün, dünyada en fazla göçmene kucak açmış bir ülkeyiz. Biz bugün dünyada gayri safi milli hasılasından dış yardım yapan birinci ülkeyiz. Yani göçün asıl kaynağında çözüm bulmak için onlara yardım elini uzatan insanlarız. Ülkemizde 191 ülkeden göçmen var ama hiç fark etmez nereden olduğu, hepsi insan. Bizim misafirlerimize, dostlarımıza bakış açımızı biraz daha düzeltmemiz gerekiyor, onları ötekileştirmememiz gerekiyor. Onları tamamen bizden saymamız gerekiyor. Çünkü onlar yarın bizim birer parçamız olacak. Bizim bu gerçekle yaşamamız gerekiyor diye konuştu.
'KAPIMIZA GELENE KALBİMİZİ AÇTIK'
Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise Türkiye?nin tarih boyunca sınırlarına gelen misafirlere hep kalbini açarak dünyaya örnek olduğunu söyledi. Güler, Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız. Gerçekten ülkelerin karşılaşabilecekleri en zor olaylardan birisi göç. 5 milyon insan çok büyük bir rakam. Bir çok Avrupa ülkelerinin politikalarını olumsuz etkileyebilecek, iktidarları devirebilecek bir rakam. Ama bizler milyonarı barındırarak dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Ümidimiz ülkelerindeki olumsuzlukların, savaş halinin sona erip bir an önce kendi ülkelerine geri dönmeleri dedi.
Konuşmaların ardından program, Edirne'de okuyan aralarında göçmenlerin de bulunduğu öğrencilerin dans performanslarıyla devam etti.

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