HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye kara harekatı hazırlığı yaparken ABD’den olay olacak hamle! Yeniden başladılar…

Türkiye kara harekatı hazırlığı yaparken ABD’den olay olacak hamle! Yeniden başladılar…

14.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası kara harekatına hazırlanırken ABD’nin yaptığı yeni hamle tepki çekti. Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı sonrası PKK/YPG'lilerle operasyon ve devriyelere ara veren ABD'nin bu hamlesi tartışmalara neden oldu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder Türkiye’nin olası operasyonu hakkında ise yorum yapmayacağını belirtti.

Türkiye kara harekatı hazırlığı yaparken ABD’den olay olacak hamle! Yeniden başladılar…

Türkiye terör örgütü PKK’ya peş peşe ağır darbeler indirmeye devam ederken ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü ile yeniden devriyelere başlaması tepki çekti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi. Ryder, “ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ’ın yeniden toparlanmaması üzerinedir.” dedi.

2

Terör örgütü PKK/YPG’nin İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale'de korkutan deprem!Kırıkkale'de korkutan deprem!
Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!
Türkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremlerTürkiye beşik gibi! Farklı illerde peş peşe depremler
Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk abd terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!

Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Yavaş veya İmamoğlu aday olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Yavaş veya İmamoğlu aday olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Füzyon enerjisinde yeni dönem

Füzyon enerjisinde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.