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TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket 2022!

01.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karadağ basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) kapsamında 2 güçlü takım bugün karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak. Bu sebeple birçok kişi internette "Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket 2022!

Türkiye Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe (bugün) tarihinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) kadrosu belli oldu. Şimdi birçok kişi arama motorlarında "Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle" gibi konu başlıklarını araştırıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen EuroBasket 2022 maçı ile ilgili merak edilenler...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE EUROBASKET 2022 TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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