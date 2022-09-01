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Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 EuroBasket Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgisi!

01.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, bugün, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında Karadağ ile karşılaşacak. A Milli basketbol takımımız, turnuvadaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sporseverler, EuroBasket 2022 karşılaşmasının detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 EuroBasket Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgisi!

Türkiye bugün, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A grubunda bulunan Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika. Sporseverler arama motorlarında "Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE EUROBASKET 2022 TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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