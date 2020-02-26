Türkiye Kargo Uçakları Dahil İran ile Tüm Sivil Uçuşları Durdurdu

Türkiye, Corona virüsü salgını nedeniyle İran’a 23 Şubat Pazar günü saat 20.00'den sonra havayolu seferlerini durdurma kararının ardından bugün de kargo uçakları dahil tüm sivil uçuşları durdurduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’den kendi ülkelerine gitme talebindeki Çinliler ve İranlılar’ın tek yönlü uçuşlara izin verdiklerini ancak Türk vatandaşlarına bu iki ülkeye seyahat izni verilmediğini de bildirdi. Türkiye’nin hava yolu trafiğiyle ilgili yetkili kurumu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), bugünkü toplantısıyla Türkiye ile İran arasında bütün sivil uçuşları durdurma kararı aldı. İki ülke arasında kargo taşımacılığını durdurduklarını açıklayan SHGM, sadece İranlı taşıyıcı hava yolu firmalarına boş şekilde gelerek Türkiye’den İran vatandaşlarını kendi ülkelerine götürmeleri için izin verilmeye devam edileceğini ilan etti. SHGM, İran’a tek yönlü yolcu taşımasında Türk yolcu gidişine izin verilmeyeceğini de duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Corona virüsü salgını nedeniyle şu aşamada Çin ve İran için uçuş yasağı kararlarını devam ettirdiklerini ifade etti. İran’a gitmek isteyen İranlılar açısından bir engelleme getirmediklerini ancak Türk vatandaşları için İran’a gidiş izni verilmediğini kaydeden Koca, dolayısıyla İran’a tek yönlü yolcu gidişini açık tuttuklarını ifade etti.

Çin ile çift taraflı şekilde uçuşlara kapalı kararı uygulandığını belirten Koca, “Çin konusunda Türkiye’den gidişe açılabilir mi, bu gündeme gelebilir, önümüzdeki günler bunu konuşmuş oluruz. Olmaması için bu anlamda bir sebep olmadığını düşünüyorum. Buradan Çin'e gidecek Çinliler için, yine Türk vatandaşı için değil” diye konuştu. Türkiye komşuları nedeniyle tedbirlerini arttırıyor Saat 17.00 itibarıyla Çin dışında, Yunanistan ve Bahreyn'de dahil 36 ülkede yeni tip Corona virüsü yani Covid-19 kaynaklı rahatsızlık görüldüğünü belirten Koca, dünya genelinde 81 bin 191 vaka bulunduğunu ve 2 bin 768 insanın ise hayatını kaybettiğini ifade etti. Çin’deki günlük vaka sayısında azalma gözlemlenmeye başlamasına karşın diğer ülkelerde vaka sayılarında artış yaşandığını işaret eden Koca, İran’ın ardından son olarak Türkiye’nin batısındaki sınır komşusu Yunanistan’da da Corona virüsü vakası ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye olarak tedbirleri yoğunlaştırma kararı aldıklarını da söyledi. “Türkiye’de henüz vakaya rastlanmadığı ancak bu durum rastlanmayacağı anlamına gelmiyor” diyen Koca, şu aşamada Türkiye’nin ülkeye Corona virüsü rahatsızlığı taşınmasını engellemeye çalıştığını vurguladı.

Yunanistan’da sadece bir vaka görüldüğünü belirten Koca, “Bu anlamda farklı bir tedbir alınmasını gerektirir durum olmadığını Bilim Kurulu yaklaşım olarak ifade etti” diyerek Yunanistan konusunda bugün için özel bir tedbir alınmadığını da söylemiş oldu. İran sınırında sahra hastaneleri oluşturuluyor Bakan Koca, İran ile kara sınırında sahra hastaneleri oluşturulduğunu açıklayarak, İran uyrukluları ülkeye almayacaklarını ancak gelmek isteyen Türk vatandaşlarına 14 günlük karantina sürecini anlatarak, işlemleri yürüteceklerini bildirdi. Koca, dün İran’ın Kum ve Meşhed bölgelerini de ziyaret etmiş olan Türk vatandaşlarını 14 günlük gözetim sürecine tabi tutma uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, “Klinik bulgusu olan kişilerin, hastane ortamında takibi, hiçbir klinik bulgusu olmayan Kum ve Meşhed geçmişi olmayan kişilerin ise birkaç gün sahra hastanelerinde değerlendirmesi yapıldıktan sonra, geri planda oluşturduğumuz gözlemevi, hastane ve misafirhane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi, devamında gerektiğinde yine Bilim Kurulu'nun risk analizi yaparak, 14 günü gerekirse evde tamamlanması şeklinde bir yaklaşım benimsendi. Yarın bu sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde görmek üzere hareket etmiş olacağım. Özellikle bu dönemde hem geri planda izolasyona alacağımız hastaneleri hem de sınırda yapılan uygulamaları yerinde görmek açısından” bilgisini verdi.