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  4. Türkiye karla mücadele ederken o ildekiler denizin tadını çıkardı

Türkiye karla mücadele ederken o ildekiler denizin tadını çıkardı

23.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Muğla'dan gelen görüntü şaşkınlık yarattı. Hava sıcaklığının 10 dereceyi gösterdiği ilde güneşin yüzünü göstermesiyle bazı vatandaşlar denize koştu. Yüksek yerlerde kar görünen ilde hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler denize de girmeyi ihmal etmedi.

Türkiye karla mücadele ederken o ildekiler denizin tadını çıkardı

Meteoroloji’nin pazartesi ve salı günleri ‘zirai don’ uyarısında bulunduğu Muğla’da aynı gün yarım saat ara ile hem deniz hem de kar keyfi yaşanıyor.

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KIŞ GÜNEŞİNDE DENİZ KEYFİ

Muğla merkeze 20 dakika uzaklıktaki Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece dolayında seyrederken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Akyaka sahilinde çay, kahve ve kış güneşi
eşliğinde hafta sonu tatilini değerlendirdi.

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DENİZLİ'DEN DENİZE GİRMEK İÇİN GELDİ

Akyaka sahilinde vatandaşlar güneşlenirken, Denizli’den Akyaka’ya denize girmek için gelen Necmi Candoğan isimli vatandaş kış ortasında denize girmenin mutluluğunu yaşadı. Yaz kış denize girdiğini belirten Candoğan, “Su gayet güzel. Yalnız başına denize girmek de çok güzel ve keyifli. Ben zaten hafta sonunda denize girmek için geldim. Zaten ben yaz kış tişörtle gezerim. Karlı havalarda da tişörtle gezerim. Hava ne kadar güzel, güneşli ve açık ve gayet de iyi” dedi. (İHA)

cc


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Muğla
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