Türkiye karla savaşıyor! Doğal gaz kullanımında rekor kırıldı

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün Türkiye'de doğal gaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.

20 OCAK'TA REKOR

Paylaşımda, "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı iller önlem amaçlı eğitime 1 gün ara verdi. Soğuğa ve kara teslim olunan son haftada doğal gaz kullanımında 2 gün peş peşe rekor kırıldı.



