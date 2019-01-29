ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Emine Nur Günay, "Türkiye karşıtı şer odakları AKPM'de de bir araya geliyor ve her fırsatı Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorlar. Türk Delegasyonu olarak buna izin vermeyiz, vermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılının ilk AKPM toplantısının yoğun gündemle gerçekleştirildiği belirtildi.

"Siyasi İşler ve Demokrasi" ile "Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma" olmak üzere iki komisyonda görevli olduğunu aktaran Günay, şöyle devam etti:

"Türkiye karşıtı şer odakları AKPM'de de bir araya geliyor ve her fırsatı Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorlar. Türk Delegasyonu olarak buna izin vermeyiz, vermiyoruz. Örneğin, Genel Kurulda 'İnternet Yönetimi ve İnsan Hakları' ve 'Propaganda ve Yanıltıcı Haber Kapsamında Kamu Medya Hizmetleri' konusunda konuşma yaptım. Her iki konuda da Türkiye'ye karşı yapılan çok haksız eleştiriler vardı, hepsine örneklerle cevap verdim."