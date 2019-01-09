HABER

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu’nda bir araya gelerek 40.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladı

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu’nda bir araya gelerek 40. yılını kutladı.
Açılış konuşmasını Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir yaparken, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da kutlamaya katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Dr. Kerimoğlu, iki engelliye akülü sandalye hediye etti.
DERYA KÖROĞLU VE TAMER ACER DE KATILDI
Sanatçı Derya Köroğlu ve Tamer Acer ise kutlamaya katılarak şarkılarını kas hastaları ve katılımcılarla beraber söyledi. KASDER bünyesinde çalışmalarını yürüten “Koro Es”in, “Gönül Dostları Orkestrası”nın eşliğinde söylediği şarkılar büyük beğeni topladı.
KASDER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ederek 2019 yılının barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.

(FOTOĞRAFLI)

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladıTürkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladıTürkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladı

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?
Yanaklarım beni olduğumdan kilolu gösteriyor diyorsanız...Yanaklarım beni olduğumdan kilolu gösteriyor diyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?

MILD Nedir? Omurga kanal darlığı nasıl tedavi edilir?

Hollywood yanağı nedir? Hollywood yanağı yaptıranlar nasıl bir görünüme sahip oluyor?

Yanaklarım beni olduğumdan kilolu gösteriyor diyorsanız...

Sık tekrarlayan grip nedenleri nelerdir? Sık tekrarlayan grip olanlar dikkat!

Sık tekrarlayan grip akciğer habercisi olabilir mi?

Grip ve nezle arasında fark nedir? Grip ve nezle belirtileri nelerdir? Grip ve nezle tedavisi nasıl olur?

Griple nezleyi birbirine karıştırmayın

Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Kulaklıklardaki tehlike yatağa düşürüyor!

Kulaklık denerken sağlığınızı kaybetmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.