"Türkiye Kaşıkçı cinayetini titiz şekilde takip ediyor"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Türkiye çok titiz ve dikkatli biçimde bu süreci takip ediyor." dedi. Yazıcı, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'nin Türk siyasi hayatında dönüşümün tarihi olduğunu belirterek, Türkiye'nin beş ay sonra yerel seçimlere gideceğini, bu seçimlerde AK Parti'ye gönül veren, AK Parti'nin izlediği politikayı onaylayan her bireyin aday adayı olma hakkı bulunduğunu ifade etti. Yazıcı, belediye seçimlerinin hizmet yarışı olduğuna işaret ederek, "Hizmet yarışında bir başka arkadaşımızı dezavantajlı duruma düşürmek için yapmadığı bir fiili, söylemediği bir sözü asla tahvil etmeyeceğiz. Ediyorsak onun durduğu yer ahlaklı bir liman değildir. Meziyetlerimizi, liyakatimizi öne çıkaracağız. Yarışı böyle yapacağız. Ne olursa olsun eninde sonunda yarışan arkadaşlarla ilgili prosedürler işletilmek suretiyle nihai listenin oluşumu için karar verilecek. Karar verecek mekanizmalar belli. Adaylarımızı merkez yoklaması ile belirleyeceğiz." diye konuştu.

Yerel yönetimler için aday belirlenirken ehliyet ve liyakatın esas alınacağını vurgulayan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu: "Biz siyaseti, millete hizmet etme faaliyeti olarak gören kadroyuz. Adaylarımızın, bizim siyasetimize katkı verecek birikimde, ehliyette olmasını hedefliyor ve arzu ediyoruz. Bunları dikkate almak suretiyle adaylık süreçlerini karara bağlayacağız. İsabet edemediğimiz adaylar da olabilir ama bir konu karara bağlandıktan sonra artık parti içi hukuk açısından partilinin yapması gereken şey verilmiş o kararın arkasında durmaktır. Yarış orada biter." - "Böyle gaddar, böyle alçakça icra edilmiş bir eylem yok" Yazıcı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinerek, "Dünyada bir örneği yok. Böyle gaddar, böyle alçakça icra edilmiş bir eylem yok. Suudlu bir vatandaş, dünyaca tanınan bir gazeteci ülkesinin konsolosluğuna gidiyor ve oradan çıkamıyor. Sonradan anlaşılıyor ki bu adam öldürülmüş." dedi. Konsoloslukların bir statüsü olduğunu anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Oralara girmek ve çıkmakla ilgili zorlaştırılmış prosedürler var. Türkiye çok titiz ve dikkatli biçimde bu süreci takip ediyor hem Türk istihbaratı, hem emniyet güçleri... Bütün bunların yanında kim ne derse desin Türk yargısı, savcılıkları dünyaya parmak ısırtacak şekilde süreçleri yürütüyor, dünyanın bütün gözünü bu olaya toplamasını sağlıyor, hiç taviz vermeden kararlı şekilde adalet, hukuk, insan hakları ve yaşama hakkı çerçevesinde bu hassasiyetini sürdürüyor. Türkiye'yi ve liderini bu değerler konusunda boyun eğdirecek, başkalaştıracak, deforme edecek hiçbir değer yoktur." Toplantıya, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı ile AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve partililer katıldı.

"Türkiye Kaşıkçı cinayetini titiz şekilde takip ediyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) "Türk yargısı, savcılıkları dünyaya parmak ısırtacak şekilde süreçleri yürütüyor, dünyanın bütün gözünü bu olaya toplamasını sağlıyor, hiç taviz vermeden kararlı şekilde adalet,

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