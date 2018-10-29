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"Türkiye Kaşıkçı konusunu tarafsız ve dikkatlice takip etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "(Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Türkiye hükümeti konuyu dirayetli, tarafsız ve dikkatli bir şekilde takip etti ve bu feci cinayetin farklı boyutlarını incelemeyi başardı. İncelemenin, işlenen bu suçun sorumluları ve faillerinin kesin olarak ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanmasını ümit ediyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye hükümetinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunu dirayetli, tarafsız ve dikkatli bir şekilde takip ettiğini söyledi.

6. Türkiye-İran-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Toplantısı ve İstanbul Yeni Havalimanı ilk fazının açılış programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Zarif, İran medyasına Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zarif, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Türkiye hükümeti konuyu dirayetli, tarafsız ve dikkatli bir şekilde takip etti ve bu feci cinayetin farklı boyutlarını incelemeyi başardı. İncelemenin, işlenen bu suçun sorumluları ve faillerinin kesin olarak ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

6. Türkiye-İran-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Toplantısına da değinen Zarif, toplantı çerçevesinde ikili ve üçlü görüşmeler yapacağını belirtti.

Toplantılarda üç ülke arasındaki transit geçişler ve ekonomi konularında fikir birliğinin geliştirilmesi konusunu ele alacaklarını aktaran Zarif, ziyaretin Türk ve Azeri yetkililerle fikir teatisinde bulunmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Zarif ayrıca yapılacak görüşmelerde bölgesel konuları da değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kaşıkçı Türkiye Zarif

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