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Türkiye-Katar arasında posta alanında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 01:51 | Son Güncelleme

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Saliti, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile görüştü

DOHA (AA) - Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Saliti, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile posta alanında iş birliği alanlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Türkiye ile Katar arasında posta alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için görüşmeler yapıldı.

Konuya ilişkin ortak ilgi alanlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yapılan görüşmeye Katar'dan Saliti, Türkiye'den Bozgeyik'in yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de katıldı.

Türkiye Katar arasında 2016'da güvenli posta, elektronik ve mali hizmetler alanında anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca 2018'de kurulan "Türkiye'den Katar'daki ev adresine" sloganıyla başlatılan internet alışveriş sitesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Posta hizmetleri Türkiye

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