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Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı.

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı.

"TÜRK-KATAR DOSTLUĞUNUN BUGÜN YENİ BİR AŞAMASINA GEÇİYORUZ"
Anlaşmaya ilişkin konuşan Pekcan, "Asırlardır devam eden Türk-Katar dostluğunun bugün yeni bir aşamasına geçiyoruz. Türkiye-Katar arasındaki dostluk ve ekonomik ilişkilerinin pekiştirilmesi ile ilgili özel bir anlaşma imzalıyoruz kendi aramızda" diye konuştu.

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-Törenden genel ve detaylar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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