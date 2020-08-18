Türkiye, Katar ve Libya arasında üçlü askeri anlaşma

Anlaşma uyarınca Libyalı subaylar Türkiye ve Katar'da eğitilecek.Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümet, Türkiye ve Katar ile üçlü askeri anlaşma imzalandığını bildirdi. UMH Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah Nemruş, Türkiye ve Katar savunma bakanları Hulusi Akar ve Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Pazartesi günü Trablus'ta gerçekleştirilen görüşmelerde "eğitim amacıyla bir askeri enstitü oluşturulması için anlaşmaya varıldığını" kaydetti.

Nemruş, "anlaşma uyarınca Türkiye ve Katar'ın Libya'ya askeri danışman göndereceğini ve askeri akademilerinde Libyalı subaylara eğitim vereceklerini" belirtti.

UMH'ya yakın Febrayer TV de Savunma Bakanı'nın, "Türkiye ve Katar'la Libya ordusunu inşa etmek ve eğitim ve danışmanlık konularında işbirliği yapmaya karar verdik. Libya'ya askeri danışman gönderilmesi ve Libyalı askerlerin iki ülkede eğitim alması kararlaştırıldı" açıklamasına yer verdi.

Türk Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette , güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde incelediği, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilmişti. Türkiye, geçen yıl 27 Kasım'da UMH ile biri Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması, diğeri de güvenlik ve askeri işbirliği alanlarında olmak üzere iki ayrı mutabakata imza atmıştı.