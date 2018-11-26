TÜRKİYE-KATAR YÜKSEK STRATEJİK KOMİTE 4'ÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" yapıldı. Toplantı kapsamında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında “Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile “Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

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- Toplantı ve imzalardan fotoğraflar

