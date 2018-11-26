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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldı

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" yapıldı. Toplantı kapsamında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında “Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile “Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

(FOTOĞRAF)

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldıTürkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldıTürkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldıTürkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldı

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