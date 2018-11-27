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TÜRKİYE-KATAR YÜKSEK STRATEJİK KOMİTE 4'ÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4.

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" yapıldı. Toplantı kapsamında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında “Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile “Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

Görüntü Dökümü:
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- Toplantıdan detay görüntüler
-İmza töreninden görüntü(ek)

26.11.2018 - 22.38 Haber Kodu : 181126222
26.11.2018 - 20.26 Haber Kodu : 181126209

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