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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığındaki toplantı, 26 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirilecek

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin dördüncü toplantısı, 26 Kasım'da İstanbul’da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında gerçekleştirilecek.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Öte yandan toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı

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