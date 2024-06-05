HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Türkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gösterdi

05.06.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Adana'da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi, araç termometreleri 50’yi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştı. Uzmanlar ise gerekli olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmasını istemiyor

Türkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Çukurova’da günlerdir etkisini gösteren aşırı sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte termometreler 43 dereceyi gösterirken uzmanlar gerekli olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmasını istemiyor.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Sıcaktan bunalan Adanalılar serinlemek için çeşitli yollar arıyor. Bazıları parklara giderek ağaç gölgelerinde çocuklar ise boğulma tehlikesine aldırış etmeden kentteki sulama kanallarında yüzdü. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalında suyun hızlı akıntısına rağmen yüzen bazı çocuklar çevredekilerin uyarılarını da dikkate almadı.

3

"HAFTADA 2 KİŞİ BOĞULUYOR"

Sulama kanalında yüzen Mehmet Can Aslan (17), "Korkmuyor musun" sorusuna “Ben burada çocukları uyarıyorum. Çünkü haftada 2 kişi boğuluyor. Fakat ben korkmuyorum çünkü yüzme biliyorum. Zaten bizim göremediğimiz, kurtaramadığımız çocuklar boğuluyor sadece” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılarAkıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar
'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet''Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'
Havalar ısındı, tehlike yine ortaya çıktı!Havalar ısındı, tehlike yine ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Adana
En Çok Okunan Haberler
'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'

'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Akıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Hepsiyle önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset...

Hepsiyle önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.