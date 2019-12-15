‘Türkiye Kaybedildi ama Sonsuza Kadar Değil’

Türkiye Amerika’da son dönemde gündemin üst sıralarında yer alıyor. Türkiye’nin Washington’da nasıl tanımlanması gerektiği ve Ankara’ya yönelik nasıl bir politika izlenmesi gerektiği tartışılan konuların başında geliyor. Ortadoğu konusunda uzman bir tarihçi olan ve aynı zamanda Ortadoğu Forumu Başkanı Daniel Pipes katılığı bir panelde Türkiye’nin artık kaybedildiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

Pipes, “Sanırım bugün kimse Erdoğan’ın Türkiyesi’nin Amerika’nın müttefiki olduğunu iddia etmeyecektir. Şimdi yeni bir tartışma var. Şu anda gördüklerimiz bir politika sapması mı ya da kalıcı bir değişim mi? Muhammed Mursi’nin Mısır’da iktidara gelmesi gibi mi yoksa daha çok İran devrimi gibi mi? Bu uzun dönemli bir değişim. Daha da ileri gideceğim, İran’da 40 yıl önce olanların daha yavaş halini Türkiye’de görüyoruz. Daha az şiddetli, daha az dramatik ama aynı yol” dedi.

Amerikan yönetimlerinde zaman zaman görev almış, çeşitli üniversitelerde ders vermiş tarihçi ve aynı zamanda Ortadoğu Forumu Başkanı olan Daniel Pipes Kongre’de düzenlenen bir panelde yaptı bu açıklamasını.