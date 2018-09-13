Türkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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-Ortak basın toplantısı
-Anlaşmaların imzalanması
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ANKARA (DHA)
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