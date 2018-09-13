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Türkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.  (FOTOĞRAF) 

Türkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

(FOTOĞRAF)

Türkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey OturumuTürkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey OturumuTürkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey OturumuTürkiye -Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu

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