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Türkiye-Kazakistan İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 18:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluştu.

Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapsamında Kazakistan'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla görüştü.

Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı öncesinde iş insanlarının taleplerini dinleyen Oktay, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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