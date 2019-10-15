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Türkiye, Kazakistan'da modern tanı merkezi inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Tanı merkezi, ilaç, malzeme ve tıbbi cihaz tedarikini de sağlamayı planlayan bir merkez olacak. Tanı merkezinde yapılacak bütün teknolojik altyapı USHAŞ üzerinden sağlanacak. İşletmesini de biz sağlıyor olacağız. Ücret almadan hizmet üreten bir merkez olacak"

NUR SULTAN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kazakistan'da ileri teknolojiyle donatılan bir tanı merkezi inşa etme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Koca, Dünya Kanser Liderleri Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, sağlık alanında ikili iş birliği konuları ele alındı.

Koca ve Birtanov, görüşmenin sonunda, iki ülke sağlık bakanlıkları arasında sağlık alanında iş birliği öngören muhtırayı imzaladı.

Bakan Koca, imza törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın, Türkiye'de Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle yapılan hastanelerin benzerini yapmak istediğini belirterek "Bu çerçevede bizim tecrübelerimizden istifade etmek istediklerini ifade etmişlerdi." dedi.

Bu konudaki iş birliğinin, bugün imzalanan mutabakat ile yazılı hale getirildiğini kaydeden Koca, Kazakistan'ın Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle 9 hastane inşa etmek istediğini aktardı.

Koca, imzaladıkları iş birliği muhtırası çerçevesinde Kazakistan'da Kamu-Özel Ortaklığı modeli projelerini, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) üzerinden hayata geçireceklerini dile getirdi.

Koca, iş birliği muhtırası çerçevesinde USHAŞ'ın, Kamu-Özel Ortaklığı projelerinin uygulanmasıyla ilgili Kazakistan'a danışmanlık hizmetleri verebileceğini vurguladı.

Kamu-Özel Ortaklığı sonucu inşa edilecek hastanelerde görev alabilecek ekibin eğitileceğini ifade eden Koca, Kazakistan'da ileri teknolojiyle donatılan bir tanı merkezini inşa etme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Bakan Koca, yeni tanı merkezinde tomografi, doppler ve eko dahil olmak üzere bütün teknolojilerin yer alacağını vurguladı.

Tanı merkezi için Kazakistan'ın arazi tahsis edeceğini ve bu çerçevede bir çalışma grubu oluşturma kararı aldıklarını ifade eden Koca, "Tanı merkezi, ilaç, malzeme ve tıbbi cihaz tedarikini de sağlamayı planlayan bir merkez olacak. Tanı merkezinde yapılacak bütün teknolojik altyapı USHAŞ üzerinden sağlanacak. İşletmesini de biz sağlıyor olacağız. Ücret almadan hizmet üreten bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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