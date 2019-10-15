‘Türkiye Kendi Askeri Yerine Çete ve Haydutları Kullanmayı Tercih Etti’

ABD’de Türkiye’nin Suriye operasyonuyla ilgili tartışmalardan biri de Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın kara ayağında kullandığı Özgür Suriye Ordusu unsurları. ABD’li üst düzey bir yetkili Suriye’de sahadaki gelişmelere ilişkin düzenlenen basın brifinginde bu konuya değindi. “Kendi askerlerini kullanabilirlerdi ama yer yüzünden silinmesi gereken bu çete, haydut ve korsanları kullanmayı tercih ettiler” dedi.

Amerikalı yetkili Türkiye’nin Suriye operasyonuyla “Barış, güvenlik, istikrar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, genel siyasi planlarımıza yönelik teşkil ettiği tehditten ve bazıları Türk askerleri tarafından değil ama Türkiye destekli silahlı muhalif unsurlar tarafından işlenen insan hakları ihlallerinden çok endişeliyiz. Gördüğünüz o korkunç görüntülerden silahlı muhalif unsurlar sorumlu” ifadelerini kullandı. Yetkili Amerika’nın bu ihlallerin Türk askerleri tarafından gerçekleştirilmemiş olsa da Washington’un Ankara’yı sorumlu tuttuğunun mesajını verdi.

ABD'li yetkili, Türkiye'nin operasyonu için "Nispeten çatışmasız ve barışçıl bir durumu alıp şu an gördüğümüz karmaşaya çevirdiler. Kendi askerlerini, Türk askerlerini kullanabilirlerdi. Bunun yerine yeryüzünden silinmesi gereken bu çeteleri, haydutları ve korsanları kullanmayı tercih ettiler” dedi.