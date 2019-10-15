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‘Türkiye Kendi Askeri Yerine Çete ve Haydutları Kullanmayı Tercih Etti’

15.10.2019 23:00 | Son Güncelleme

ABD'li üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın kara ayağında Özgür Suriye Ordusu unsurlarını kullanmasıyla ilgili olarak, “Kendi askerlerini kullanabilirlerdi ama yer yüzünden silinmesi gereken bu çete, haydut ve korsanları kullanmayı tercih ettiler” dedi

‘Türkiye Kendi Askeri Yerine Çete ve Haydutları Kullanmayı Tercih Etti’

ABD’de Türkiye’nin Suriye operasyonuyla ilgili tartışmalardan biri de Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın kara ayağında kullandığı Özgür Suriye Ordusu unsurları. ABD’li üst düzey bir yetkili Suriye’de sahadaki gelişmelere ilişkin düzenlenen basın brifinginde bu konuya değindi. “Kendi askerlerini kullanabilirlerdi ama yer yüzünden silinmesi gereken bu çete, haydut ve korsanları kullanmayı tercih ettiler” dedi.

Amerikalı yetkili Türkiye’nin Suriye operasyonuyla “Barış, güvenlik, istikrar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, genel siyasi planlarımıza yönelik teşkil ettiği tehditten ve bazıları Türk askerleri tarafından değil ama Türkiye destekli silahlı muhalif unsurlar tarafından işlenen insan hakları ihlallerinden çok endişeliyiz. Gördüğünüz o korkunç görüntülerden silahlı muhalif unsurlar sorumlu” ifadelerini kullandı. Yetkili Amerika’nın bu ihlallerin Türk askerleri tarafından gerçekleştirilmemiş olsa da Washington’un Ankara’yı sorumlu tuttuğunun mesajını verdi.

ABD'li yetkili, Türkiye'nin operasyonu için "Nispeten çatışmasız ve barışçıl bir durumu alıp şu an gördüğümüz karmaşaya çevirdiler. Kendi askerlerini, Türk askerlerini kullanabilirlerdi. Bunun yerine yeryüzünden silinmesi gereken bu çeteleri, haydutları ve korsanları kullanmayı tercih ettiler” dedi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye destekli grupların Suriyeli Kürt siyasetçi Hervin Khalaf dahil dokuz sivili öldürdüğünü belirtmişti.

ABD’li üst düzey yetkili “M4 otoyolunda işlenen cinayetlerle ilişkili gruplardan biri terör örgütü ilan edilmemiş iyi bilinen cihatçı bir unsur” dedi.

"SDG'ye sadece hafif silahlar verdik"

ABD'li yetkili omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yapılan silah yardımına da değindi.

"Dürüst olacağım. SDG'ye on binlerce tır ağır silah verdiğimiz fikri kadar Ankara'dan bizi şoke eden ve bezdiren başka bir şey yok. Türkiye bu konuyla ilgili sorunları gündeme getirdi ve konvansiyonel bir güce karşı koyabilecek Türkiye karşıtı bir ordu oluşturmak istemedik. Gördüğünüz gibi SDG de böyle bir şeye girişmedi. SDG'ye sadece küçük silahlar verdik. Makineli tüfek ve hava topu. Hafif bir piyada de ne varsa onları verdik. O kadar. MANPAD vermedik, tank ateşi vermedik. Tank vermedik. Zırhlı savaş aracı vermedik. Uzun menzilli roket vermedik" ifadelerini kullandı.

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