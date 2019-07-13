HABER

"Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: -"(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" - "Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatına ilişkin, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

Çankaya Belediyesince yapılan Adalet Parkı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın S-400'leri teslimatına ilişkin bir soru üzerine, ABD Senatosunun önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye bir ateş çemberi içinde" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt içinde, yurt dışında sağlamak zorundadır, bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa elbetteki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkıdır, hukukudur."

-"Her konu tartışılabilir"

Kılıçdaroğlu, sisteme ilişkin tartışmalar ile kendisinin sözlerinin anımsatılarak, "CHP'nin başkanlık sistemine yönelik bir hazırlığı var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Tarihsel süreç içinde baktığımızda parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla beraber toplumda genel bir kabulü var. Bu güzel bir olay. Ama bu arada, 'Başkanlık sistemi de tartışılabilir mi?' diye sorulduğunda, elbette tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejimini tartışıyorsak ve bunun doğru olmadığını ifade ediyorsak..."

Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında Amerika'nın geldiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer, 'Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım' diyorlarsa elbette bu da tartışılabilir. Herkesin bilmesi gereken bir şey, orada başkan çok güçlü değildir, tam tersine diğer organlar çok güçlüdür. Amerika'nın kurumları var, çok güçlüdür. Başkan, büyükelçi bile atayamaz. Dolayısıyla bu çerçevede eğer olayı ele alır ve değerlendirirsek, her konu tartışılabilir. Bütün mesele şudur, her tartışmaya açığız. Her tartışma iyi niyetle yapılmalı, ön yargılardan arınarak yapılmalı, Türkiye'nin gerçekleri göz önünde tutularak yapılmalı."

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
'Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi' fotoğraf sergisi'Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi' fotoğraf sergisi
Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettiBahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

'Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi' fotoğraf sergisi

'Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi' fotoğraf sergisi

'15 Temmuz planlanmış bir darbe girişimidir'

'15 Temmuz planlanmış bir darbe girişimidir'

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.