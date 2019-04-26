"Türkiye kendi gücüyle eğitim kalitesini yüksek bir noktaya getirecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumunun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitim kalitesini çok daha yüksek bir noktaya getirecek." dedi. Bakan Selçuk, Yalova'da Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak illeri ziyaret edip eğitimle ilgili daha iyi çalışmaları hayata geçirebilmek için mücadele verdiklerini söyledi. Yalova'da eğitimi geliştirmek için bir arada olduklarını belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne türlü tedbirler alınabilir; bunun üç yıllık bir projeksiyonunu ortaya koyduk. Bir vizyon belgesi çıktı ortaya. Türkiye, ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net bir şekilde ortaya koydu." ifadelerini kullandı. Selçuk, eğitim sisteminin gelişmesine yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! İstanbul’daki cinsel saldırıya Bingöl’den tepki Bursa'dan Çanakkale şehitlerine vefa

Bilimin, aklın, yöntemin gücünü kullandıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bu olmadığında sadece iyi niyetle ya da bazı temennilerle bir eğitim sisteminin dönüşmesi mümkün değil. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor, çeşitli stratejileri uygulamaktan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumunun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitim kalitesini çok daha yüksek bir noktaya getirecek. Hayırseverlik maalesef Türkiye'de çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz, herkese kısmet olmaz, bu bir nasip işidir, bir kısmet, bir gönül işidir. O yüzden şu ana kadar Yalova'mıza eğitim sisteminin kalitesi için katkıda bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." - "Türkiye küresel rekabet içinde olması gereken bir ülke" Türkiye'de eğitime bağış yapmış hayırseverleri toplama ve Ankara'ya davet etme gibi bir projeleri olduğunu dile getiren Selçuk, karşılık beklemeden iyilik yapmanın iltifat edilmesi gereken bir olay olduğunu belirtti.