"Türkiye kendi savunma sistemlerini kuracaktır"

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a gelen Kurtulmuş, Boyabat Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nin açılışına da katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana farklı odaklarca Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye yönelik çok sayıda girişimde bulunulduğunu söyledi.

Bu odakların dünya çapında bir Türkiye olmasını istemediklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"İnsansız hava araçları için kapıda bekleyen bir Türkiye isterler. Şimdi biz kendi insansız hava araçlarımızı yaptık mı? Allah'a çok şükürler olsun yaptık. Teröre karşı başarılı olmamızın ana sebeplerinden birisi budur. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. İçerisinde bulunduğumuz çevre Türkiye topraklarının dışarıdan gelecek füze saldırılarına karşı korunmasını zaruri kılıyor. ABD'ye diyoruz 'Bize patriot verin', 'Vermem.' Neden olmaz, 'Siz PKK ve YPG ile savaşıyorsunuz' aslında dilinin altındaki bakla bu. 'Sen onlarla savaştığın için ben sana vermem. Ben bunu Ruslardan alacağım.' alamazsın. Yok böyle bir şey."