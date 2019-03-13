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"Türkiye kendi savunma sistemlerini kuracaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır"

"Türkiye kendi savunma sistemlerini kuracaktır"

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a gelen Kurtulmuş, Boyabat Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nin açılışına da katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana farklı odaklarca Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye yönelik çok sayıda girişimde bulunulduğunu söyledi.

Bu odakların dünya çapında bir Türkiye olmasını istemediklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"İnsansız hava araçları için kapıda bekleyen bir Türkiye isterler. Şimdi biz kendi insansız hava araçlarımızı yaptık mı? Allah'a çok şükürler olsun yaptık. Teröre karşı başarılı olmamızın ana sebeplerinden birisi budur. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. İçerisinde bulunduğumuz çevre Türkiye topraklarının dışarıdan gelecek füze saldırılarına karşı korunmasını zaruri kılıyor. ABD'ye diyoruz 'Bize patriot verin', 'Vermem.' Neden olmaz, 'Siz PKK ve YPG ile savaşıyorsunuz' aslında dilinin altındaki bakla bu. 'Sen onlarla savaştığın için ben sana vermem. Ben bunu Ruslardan alacağım.' alamazsın. Yok böyle bir şey."

- "Sen ABD isen ben Türkiye'yim sen Rusya isen ben Türkiye'yim"

Kurtulmuş, karşılarına hangi engel çıkarsa çıksın Türkiye'nin yükselişinin devam edeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Nasıl ki her darbede 'Höt' deyip kaçacak bir siyasi irade yok ise herhangi bir ambargo tehdidinden korkup, tırsacak bir siyasi kadro da yok. Biz ABD ile de Rusya ile de eşit olarak konuşuruz. Sen ABD isen ben Türkiye'yim, sen Rusya isen ben Türkiye'yim. Dostluk, ittifaklar başımız üstüne. Kimseyle kavga etmez, kimseyle sorun çıkarmayız. Ancak sorun çıkaranlar da sorun çıkaracaklar diye tehditlerinden yılmayız."

Türkiye'nin asla bir daha IMF'nin karşısına gitmeyeceğini aktaran Kurtulmuş, "Bu millet, nasıl nasıl antidemokratik yollarla, meydanlarda, sokaklarda Tayyip Erdoğan'ın önünün kesilmesine müsaade etmediyse Erdoğan karşıtı ittifakların sandıklarda da başarılı olmasına müsaade etmeyecek. Yani oylarıyla, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak, Türkiye'nin önünü açacaktır." diye konuştu.

"Herkes istediği ittifakı yapsın" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bizim yaptığımız ittifakın bir anlamı var. Ülkenin çıkarları noktasında hep ortak noktada durduk mu durduk. Ancak karşımızdaki dört tane partinin bir noktada buluşması mümkün mü? Ortak noktaları var mı? Var, Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Tek buluştukları ortak nokta burasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından kültür merkezinin açılışını gerçekleştiren Kurtulmuş, merkezde incelemelerde bulundu ve bovling oynadı.

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Boyabat ilçesi füze Numan Kurtulmuş savunma

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