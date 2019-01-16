"Türkiye kendisini güçlü tutmak mecburiyetindedir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye kendisini güçlü tutmak, çevresindeki 'gönül coğrafyası' dediğimiz insanlara ve milletlere de önderlik etmek mecburiyetindedir." dedi. Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen "Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı" programına katıldı. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca, en önemli ve toplum tarafından en çok benimsenmiş olan sosyal projesinin imam hatip okulları projesi olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İmam hatip okulları zor şartlarda, dışlanarak, ötekileştirilerek, adam yerine, insan yerine konulmayarak maalesef zaman zaman kapıları kapatılarak, zaman zaman mezunlarının önü kesilerek hep kenarda tutulmaya ve itilmeye çalışılmış. Türkiye'nin daha doğrusu eski Türkiye'nin yöneticileri böyle davranmasına rağmen milletin tamamı da imam hatip liselerine kendi evladı gibi kendi geleceğinin bir unsuru olarak görmüş ve sahiplenmiştir." diye konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda güçlü ve yeniden büyük bir Türkiye olmak mecburiyetinde olduğunun altını çizerek, "Suriye ve Irak'ı görüyorsunuz, Türkiye'nin amiral gemisi olduğu merkezinde bulunduğu bu Orta Doğu coğrafyasının ne kadar zor bir dönemden geçtiğini görüyorsunuz. Bu süreçte hem Türkiye kendisini güçlü tutmak hem çevresindeki 'gönül coğrafyası' dediğimiz insanlara ve milletlere de önderlik etmek mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.

İmam hatip liselerinin önünü kesen zihniyet ile aynı şekilde geçmiş dönemlerde Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik olarak ileriye gitmesinin engellenmeye çalışıldığına işaret eden Kurtulmuş, "Çünkü kökü dışarıda olan bu zihniyet biliyor ki teknolojide, sanayide ve ekonomide ilerlemiş bir Türkiye, kendi ayakları üzerinde daha güçlü duran bir Türkiye olacaktır. Onun için başından itibaren Türkiye'de sanayileşme ve teknolojide ilerleme projeleri hep engellenmiş ve önü kesilmiştir." dedi. Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Türkiye'nin kendi uçağını ve kendi hava araçlarını yaparak, dışarıya muhtaç hale gelmediğini söyledi. Türkiye'nin, yüksek teknolojilere ve ileri teknolojilere dayalı sanayide yarışa katılabilir bir durumda olduğunu belirten Kurtulmuş, "İnşallah sanayi 4.0 ya da 'dördüncü sanayi devrimi' dediğimiz bunu mutlaka yakalayacağız ve dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek büyük bir güce sahip olacağız. Bunun için her birinizin son derece güçlü, güzel eğitimler almanız lazım ve özellikle teknoloji alanında güçlü bir şekilde Türkiye'nin geleceğini hazırlamamız lazım." şeklinde konuştu.