"Türkiye kendisini yeniden inşa edecek bir adım attı"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Referandumla önemli bir adım attık. Türkiye kendisini yeniden siyaset olarak, devlet olarak inşa edecek bir adım attı. Bunu ne için yaptık; önümüzdeki dünyada Türkiye'nin daha güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi için yaptık." dedi.

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen "Üçüncü Binyılın Başında Dünya ve Türkiye" isimli toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünya tarihi hakkında katılımcılara bilgiler veren Şentop, dünyanın, 21. yüzyılın başında yeni paradigmaların, yeni bir dünya düzenin tartışıldığı, yeni bir düzenin kurulma arifesinde olduğunu belirtti.

Şentop, küreselleşme denilen çok önemli bir değişim döneminden geçildiğini belirterek, yaklaşık 30 yıl evvel gazete sayfalarında dünyadan haberlerin çok az olduğunu ancak şimdi bunun tersine döndüğünü vurguladı.

Bu küreselleşmenin sadece ticaret ve ekonomide etkili olmadığını ifade eden Şentop, "Sosyal hayatta da kültürde de etkili oluyor. Gençlerimiz bütün dünyada yaygın olan tabirleri kullanıyor, şarkıları dinliyor. Bu değişimin siyasi hayatı da iktidarları da değiştirebileceğini eklememiz lazım. Tarım devrimi imparatorlukları ortaya çıkarttı. Sanayi devrimi ulus devletleri ortaya çıkarttı. Bu küreselleşme de dünyada yeni bir siyasi oluşumlara imkan verecek, siyasette ve ekonomide yeni paradigmaları yol açacak bir tablo ortaya çıkacak." diye konuştu.