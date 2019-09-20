Han, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Azad Cammu Keşmirliler tarafından çok seviliyor ve sayılıyor." dedi.

Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin köklü geçmişine dikkati çeken Han, iki ülkenin birbirine beslediği sevginin sadece liderler düzeyinde değil, halklar arasında da hissedildiğini vurguladı.

Tarihi Cammu ve Keşmir bölgesinin Pakistan sınırları içerisinde yer alan Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Han, Pakistan'ı ziyaret eden bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin Keşmir konusunu tam manasıyla kavrayan tek ülke olduğunu belirterek, uluslararası toplumun Cammu Keşmir'deki işgal ve insanlık dışı durumu engellemesi için Hindistan hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiğini söyledi.

- "Türkiye, Keşmir konusunu tam manasıyla anlayan tek ülke"

Türkiye'ye nisanda yaptığı ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunduğunu kaydeden Han, "Bütün bu görüşmelerimde gördüm ki Türkiye, Keşmir konusunu tam manasıyla anlayan tek ülke. Ziyaretimde Türk halkı, sivil toplum, medya ve düşünce kuruluşlarının, Cammu Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkına ve Pakistan'ın bu konuya yaklaşımına tam destek verdiğini gördüm." diye konuştu.

Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de Pakistan'ı ziyaret ettiğini ve bu ziyarette de Cammu Keşmir'in geleceğini Keşmirlilerin belirleyeceğini söylediğini anımsattı.

Erdoğan'ın bu konunun diplomasi ile çözülmesinden yana sergilediği yaklaşım ile halkın sevgisini kazandığını söyleyen Han, bu konuya insani boyuttan baktığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Han, Türkiye'nin Batılı ülkeler karşısında kendi kimliğiyle gurur duyan bir duruş sergilediğine değinerek, "Türkler, kendi kaderini belirleyecek öz güvene sahip bir millet. Sadece Türkiye'yi değil, dünyanın her tarafındaki Müslümanları da önemsiyorsunuz. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kalbime dokunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.