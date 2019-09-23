"Türkiye Keşmir'i BM Genel Kurulu'nda gündeme getirmeli"

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinin önde gelen siyasetçilerinden Tüm Partiler Keşmir Konseyi Başkanı Abdül Raşit Turabi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine getirmesi için çağrıda bulundu.

Abdül Raşit Turabi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın geçen ay başında Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve ardından başlatılan siyasi tutuklamaların, asayiş kısıtlamalarının bölgeyi krize sürüklediğine dikkati çekerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın dikkatini Hindistan'ın savaş histerisiyle bölgede tırmandırdığı krize çekmeli. Bu krizin önlenmesi ve atlatılması için Hindistan'a BM nezdinde baskı yapılması şart. Bu yüzden Türkiye konuyu BM Genel Kurulu'nda gündeme getirmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Keşmir sorununda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve BM nezdindeki girişimleriyle "yapıcı rol" oynadığını vurgulayan Turabi, "Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talebimiz Hindistan kontrolündeki Keşmir'deki insani krizi görüşmek üzere İİT Dışişleri Bakanlarına toplantı çağrısı yapmanın yanı sıra Cammu Keşmir Temas Grubu'nun yeniden faaliyete geçmesine öncülük etmesidir." ifadesini kullandı.