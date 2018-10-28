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Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde açık havada çekilen, Türkiye'deki Toros Dağları'nın görüntülendiği fotoğraf, Ada'da gündem oldu.

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Girne'de çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Açık havada çekilen, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın net bir şekilde görüldüğü fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. 'Anavatan Türkiyemiz net görülüyor' yorumları yapıldı. Fotoğrafı paylaşan milletvekili Ersin Tatar da "Türkiyemizin Toros Dağları net gözüküyor" yazdı.

KKTC'nin önde gelen gazetecilerinden Ahmet Tolgay, "Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu ne?" diye sorarken, Kartal Harman ise "Kimilerinin hoşuna, kimilerinin zoruna gider. Anavatan yanıbaşımızda" yorumu yaptı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs KKTC Türkiye Girne

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