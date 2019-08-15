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Türkiye Kickbox şampiyonu Yılmaz Morgül'ün mesajlarını ifşa etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Son dönemde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bu defa Kickbox şampiyonuna attığı mesajlar ile gündeme geldi.

Türkiye Kickbox şampiyonu Yılmaz Morgül'ün mesajlarını ifşa etti!

Survivor'a katıldıktan sonra popülerliği artan ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yılmaz Morgül bu defa attığı mesajlarla gündem oldu.

Milli sporcu ve Türkiye Kickbox şampiyonu Serdar Beyhatun'a Instagram'ın özel mesajlaşma kısmından kalpler yollayan Yılmaz Morgül'ün özel yazışmaları ifşa edildi.

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"BEN İNSAN DEĞİL MİYİM ETKİLENEMEZ MİYİM?"

Milli sporcu aldığı mesajlara şaşırdığını belli edince, Yılmaz Morgül: " Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini" şeklinde sitemde bulundu.

Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından 'Bu ney şimdi' notuyla ifşa etti.

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