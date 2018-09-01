Türkiye-Kırgızistan Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Ankara'daki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkürlerini ileten Ceenbekov, sözlerine şöyle devam etti:

Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz, benim ilk karşıladığım Cumhurbaşkanısınız. Size çok teşekkür ederim." dedi.

"Geleneksel dostluğumuz ve derin tarihi köklere sahip Kırgız-Türk ilişkilerinin gelişerek güçlendiğini bugün büyük bir memnuniyetle diyebiliriz." ifadesini kullanan Ceenbekov, Kırgızistan'ın bağımsızlığını kardeş Türkiye Cumhuriyetinin ilk tanıdığını asla unutmadıklarını söyledi.

Ceenbekov, sözlerine "Misafirperver Kırgız topraklarına hoş geldiniz. Türk kardeşlerimizle bir araya gelmekten ben çok memnunum." diyerek başladı.

Devlet Konukevi'nde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık etti.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Maarif Vakfı ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

"Kuşkusuz bu ziyaretiniz Kırgız-Türk ilişkilerinin gelişmesine sebep olacaktır. Kırgızistan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı, iki ülke çıkarlarına cevap vermektedir. İkili işbirliğimiz halklarımızın refahını, ekonomik olarak rekabetini artırmasına vesile olmaktadır. Bugün biz, stratejik ortaklığımızı yukarı seviyeye çıkarmak için YSDK toplantısında bir araya geldik. Bu toplantı, iki ülke arasındaki fikir alışverişinin ve karşılıklı güvenin sağlandığı daimi araç haline dönüştü."

- "Maarif Vakfı ile işbirliğine hazırız"

Ceenbekov, Türkiye'nin, Kırgızistan dış ticaret alanındaki önemine işaret ederek, en büyük ticari ortaklarından birisi olduğunu kaydetti.

Ceenbekov, iki ülke arasında bir milyar dolarlık ortak ticaret hacmi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasından yana olduklarını söyledi.

Ceenbekov, Kırgızistan'ın yatırımı iyileştirme alanında büyük işler yaptığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın gerçekleşmesine verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin zaman içinde başarısıyla kendisini ispatladığını aktaran Ceenbekov, yarın üniversite kampüsünde tıp fakültesinin temelini atacaklarını bildirdi.

"Maarif Vakfı ile işbirliğine hazırız" diyen Ceenbekov, Bişkek'te TİKA tarafından inşa edilen hastane için ve Türkiye'de Kırgız hastaların tedavisine imkan sağlamalarından dolayı Türkiye'ye minnettar oldukların kaydetti.

