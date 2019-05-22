"Türkiye Kırım Tatarlarının mücadelesinde bugün de yanındadır"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye her zaman olduğu gibi Kırım Tatarlarının mücadelesinde bugün de yanındadır." dedi.
Kırım Tatar sürgününün 75. yılı dolayısıyla YTB ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle bir otelde düzenlenen programın ardından konuşan Eren, Kırım Tatarlarının 1944'te yaşadığı sürgünün hafızalardaki canlılığı için çaba sarf edildiğini belirtti.
Eren, "Son 200 yılda medeniyetimize baktığımız zaman bilhassa Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra büyük acılar görüyoruz. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında Balkanlar'da, Kafkas coğrafyasında, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da büyük felaketler var." diye konuştu.
Abdullah Eren, 20. yüzyılın da acılara tanıklık ettiğine dikkati çekerek, "YTB olarak, yarın daha güzel bir dünya bırakmak maksadıyla, medeniyet kültür havzalarına sahip çıkmak için yaşadığımız ortak sıkıntıları, acıları, kederleri hatırlamayı bir görev addediyoruz." ifadesini kullandı.
Programda Ukrayna'dan, Kırım'dan misafirlerin ve sürgünün canlı şahitlerini dinleme fırsatı yakalandığının, geçmişte hangi acıların ve sıkıntıların yaşandığının, sürgün günlerinde nelere şahitlik edildiğinin gözler önüne serildiğini dile getiren Eren, Stalin döneminde 1944'te yarım milyona yakın insanın Sovyetlerce kapıları çalınarak sürgüne tabi tutulduğunu anımsattı.
Eren, şöyle devam etti:
"Sürgünde vefat eden tüm ecdadımızı anmak ve dedelerinin neler yaşadığını torunlarına göstermek için bu programı düzenledik. Bu konuya ilişkin belgesel ve arşiv çalışması yaptık. Belgeselde Sıdıka teyzemiz, 'Kapıyı çaldılar, bize 15 dakika süre verdiler, ne olduğunu anlamadık, hazırlanmaya vaktimiz kalmadan kendimizi trenlerde bulduk' diye hatırasını paylaştı. Bugün 75 yıl sonra bir kısmı Kırım Tatar bölgesine geri döndü, bir kısmı gittiği ülkelerde kaldı, Türkiye'de de Kırım Tatar Türkü kardeşlerimiz var. Maalesef tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Bugün de maalesef o coğrafyada hiç hak edilmeyen ve bizim hiç hazzetmediğimiz benzer bir durumla karşı karşıyayız.
Ümit ediyorum ki yaşanan acılar bizim için yarınlara ders olur. Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin mücadelesi siyasi, kültürel, sosyolojik, iktisadi olarak devam ediyor. Hafızayı diri, canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi Kırım Tatarlarının mücadelesinde bugün de yanındadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapılan çalışmalara destek mahiyetinde programımıza gönderdiği telgrafla bir kez daha göstermiş oldu."
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