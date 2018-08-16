Türkiye Kırmızı Bültenle Aradığı Üst Düzey PKK Militanını Sincar’da Öldürdü

Genelkurmay Başkanlığı, twitter hesabından operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: “TSK ve MİT tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen müşterek operasyonla, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmiştir.”

Türkiye, Irak’ın Sincar bölgesine düzenlediği hava operasyonunda PKK terör örgütünün liderlerinden Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden’i öldürdü. PKK bağlantılı Kürdistan Topluluklar Topluluğu’nun (KCK) ‘Yürütme Konseyi Üyesi ve Şengal Ezidi Koordinasyonu Üyesi’ olarak anılan “Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden’i hedef alan saldırı dün düzenlendi. Sincar bölgesindeki bir anma toplantısından dönen Özden’i taşıyan araç, Türk uçaklarının hedefi oldu. Bombardımanda Özden yaşamını yitirdi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Şırnak, Siirt, Mardin ile Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda, dördü lider kadroda olmak üzere, 24’ü Türkiye içinde ve 15’i dışında, toplam PKK’lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Adıyaman’da “dost ateşi”

Bu arada Adıyaman’da ise yola döşenen patlayıcının patlatılması sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerin olay bölgesinden çıkarılmasında kullanılan sivil araç, PKK’lılara ait sanılarak vuruldu. Üç askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Adıyaman Valiliği şu açıklamayı yaptı: “Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren ‘eyp’ infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur.”

