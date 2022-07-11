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Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan'dan Yaşam Ayavefe'ye onursal vatandaşlık

11.07.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye onursal vatandaşlık verdiği bildirildi. Ayavefe Yasa, dışı çevrim içi kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı.

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Yunanistan'dan Yaşam Ayavefe'ye onursal vatandaşlık

Yunanistan'ın, Türkiye tarafından yasa dışı çevrim içi kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye onursal vatandaşlık verdiği bildirildi. Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı.

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"ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKÜŞTEN KURTARDI"

22 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlanan kararda, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve İçişleri Bakanı Mavrudis Voridis'in imzası yer aldı.

Ayavefe'nin Yunanistan'a "son derece önemli hizmetleri" bulunduğu belirtilen kararda, Kovid-19 salgını sürecinde ülkeye temel ihtiyaç maddesi, gıda ve sağlık gereçleri hibe ederek, ulusal sağlık sistemini çöküşten kurtardığı ifade edildi.

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Kararda, Ayavefe'nin Yunanistan'daki yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkıları bulunduğu ileri sürülerek "Bu nedenle, kendisine Yunan vatandaşlığının verilmesi, Yunan ekonomisinin stratejik olarak güçlendirilmesi çerçevesinde ülke çıkarlarına büyük hizmet sunabilir." ifadesi yer aldı.

2019'DA YAKALANMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğünden Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı.

Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına talepte bulunulmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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