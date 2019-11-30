Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor

Turizm merkezi Antalya’da yaz mevsimini aratmayan sıcaklıkta vatandaşlar Aralık ayına denizde girdi. Denizden çıkan Arif Can İşler, Kasım ayında denize girmeyi "Yaza elveda, kışa merhaba" olarak tanımladı.

Antalya’da bir yandan kongre ve golf gibi kış turizmi başlarken, bir yandan da deniz sezonu devam ediyor. Yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar, iç bölgelerinde yağış hakimken Antalya’da bunaltıcı sıcaklar devam ediyor. Gündüz yaz aylarını, akşamsa serin sonbahar havasının yaşandığı Antalyalılar adeta dört mevsimin tadını çıkarıyor.

Takvim yaprakları 30 Kasım’ı gösterirken güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı sahilinde denize girdi. Kimi kitap okudu, kimi ailece piknik yaptı, çocuklarıyla eğlendi. Arkadaşıyla birlikte kamp sandalyelerini kurup sahilde balık tutan Gökhan Özdemir, Antalya’nın havasının güzel olduğunu belirterek, "İnsanlar buraya tatile geliyor bizse böyle bir şehirde yaşıyoruz. Antalya’ya herkesi bekleriz" dedi.

"Beni felçten deniz kurtardı"

Deniz kenarında çayını yudumlayan Birgül Kaştan ise "Antalyalıyım ve Antalya harika bir şehir, yaz kış denize giriyorum. Herkesin gelmesini dilerim. İnsanların denize gelip stresini atmasını dilerim. Beni aslında felçten deniz kurtardı" diye konuştu.

Kardeşiyle birlikte balık tutan Adanalı Serkan Bağın, çok hasılat yaptıklarını belirterek, "Akdenize genelde zargana, gümüş geliyor, genelde kovayı dolduruyoruz. Akşama çok güzel ziyafet var. Şuanda da tam deniz havası var aslında girmek lazım" diye belirtti.

Yaz kış denize girdiğini ifade eden Ali Akın da, "Hava gayet güzel 21 derece, deniz de 20 derece, harika bir hava var. Doğa güzel, Antalya güzel, bu güzel havayı değerlendirmek gerekiyor.

Derslerden bunaldıkça denize geldiğini dile getiren öğrenci Arif Can İşler, Kasım ayında denize girmeyi "Yaza elveda, kışa merhaba" olarak tanımladı.

