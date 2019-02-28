GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerindeki önemli fırsatların Rum tarafındaki olumsuz tutumlar nedeniyle sonuca ulaşamadığını belirterek, "Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız." dedi. Girne’de Merit Royal Premium Otel’de düzenlenen Türkiye-KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı'na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bugünkü konferansta ortaya koyulacak çalışmaların yararlı ve somut sonuçlar üretmesini diledi. Kıbrıs müzakerelerindeki önemli fırsatların Rum tarafının olumsuz tutumları nedeniyle sonuca ulaşamadığını kaydeden Akıncı, "Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız." diye konuştu.

Akıncı, KKTC’de uygun yatırımların gerçekleştirilmesinde müsait bir ortamın oluşmasının önemine işaret ederek, “Son on yıllık dönemde, reel ortalama ücret, asgari ücret, emeklilik ve sosyal yardım maaşları, dolayısıyla insanlarımızın büyük bir kesiminin alım gücünün yüzde 10, yüzde 15 civarında azaldığına tanık olduk. Gençlerimiz arasında işsizlik oranı da oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulundu. Ekonominin sağlıklı şekilde büyümesinden gençlerin nasibini almasının toplumsal huzur açısından önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların ekonominin istikrarlı şekilde büyüyeceğine dair inancının tam olması gerektiğini bildirdi. Akıncı, bunun olabilmesi için KKTC olarak kurumların güçlü ve hukukun üstünlüğü prensibiyle çalıştığından emin olunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bencillik ve çatışmanın yerine iş birliği ve dayanışmayı koyabilmeliyiz. Bireylerin kendi çıkarlarının peşinden giderken, çevre ve toplum üzerinde yarattıkları olumsuz etkileri göz ardı etmemelerini sağlamalıyız. Ortaya çıkan olumsuzluklarda ise yapanları, yaptıkları tahribattan sorumlu tutmalıyız ancak bu şekilde gelir dağılımı bozukluklarının, yoksulluk ve çevre felaketlerinin önüne geçebiliriz. Bugün, ‘Türkiye ve KKTC olarak nasıl daha nitelikli iş birliği olanakları yaratırız?’ sorusuna cevap ararken, çağdaş şehir planlama, yerel yönetim ve çevre koruma bilinci yanında bu tür hassasiyetleri de hep aklınızda tutacağınızdan eminim.”