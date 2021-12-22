Türkiye komutasındaki NATO kuvveti Rusya'ya karşı harekete geçiyor

Müdahale ekibinin komutası şu anda Türkiye'de.Rus birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlanması nedeniyle NATO ve Rusya arasındaki gerginlik tırmanıyor. Alman Welt gazetesine göre NATO, Rusya'ya karşı ilk somut askeri adımını attı ve hızlı müdahale kuvvetini operasyona hazır duruma getirmeye başladı. Gazetenin haberinde NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) adlı birimin beş gün içinde kriz bölgesinde konuşlanmaya hazır duruma getirileceği belirtiliyor.

NATO'nun en hızlı birimi olan VJTF'nın komutası ise şu anda Türkiye'de. Haberde, Türk birliklerinin de öncü kuvvet olarak hazırolda beklediği ve iki ila yedi gün içinde operasyona hazır duruma geleceği aktarılıyor. Türkiye'nin geçen yıl Polonya'dan devraldığı VJTF'nin komutası önümüzdeki yılın başında Fransa'ya geçecek. Fransız birliklerinin de 45 gün içinde operasyona hazır durumda olacağı ifade ediliyor.

VJTF, yaklaşık 40 bin askerden oluşan çok uluslu NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) en hızlı hareket eden birimi. İttifakın savunmasında ve dünya çapındaki krizlerde harekete geçen NRF, son olarak Afganistan'daki tahliye operasyonlarında görev almıştı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra caydırıcılık amaçlı kurulan VJTF ise yaklaşık 20 bin askerini kısa süre içinde mobilize edebiliyor ve belirlenen kriz bölgesine konuşlandırabiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı: Endişe büyük

Avrupa Birliği'nde de Rusya ile yaşanan gerginlik endişe yaratıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Lüksemburglu mevkidaşı Jean Asselborn'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, endişesinin "büyük" olduğunu belirterek Rusya'nın talepleri ve önerilerinin temelsiz olduğunu söyledi. Baerbock, sözlerini "Bu büyük krizi sadece diyalogla çözebileceğimiz aşikar" şeklinde sürdürdü.

Asselborn da ekonomik yapırımları ve askeri operasyonu kimsenin istemediğini belirterek yapısal diyalog kurulması için çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya geçen hafta sınırdaki gerilimin azaltılması için NATO'nun doğuya doğru genişlemesini resmi olarak durdurmasını ve ABD'nin de eski Sovyet cumhuriyetlerine askeri üsler kurmaktan vazgeçmesini istemişti. Ancak NATO ve Washington, Moskava'nın taleplerini geri çeviriyor. Rusya, bu hamlesiyle Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını engellemeye çalışıyor.

AFP,dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

