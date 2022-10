Türkiye konut yatırımı yapacak yabancılar için güvenli liman

Türkiye özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başka ülkelere yatırım yapmak isteyen yabancılar için güvenli liman oldu. Türkiye’ye konut ilgisini değerlendiren İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, "Şu an ülkemizde başta İstanbul ve Antalya’da yabancı ülkenin vatandaşları konut alımına başladı. Yabancılara konut satışında çok ciddi rakamlara ulaşıldı" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerginlik, Türkiye’ye yatırımları arttırdı. Her iki ülkeden kaçan yatırımcılar için Türkiye güvenli liman oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) TUİK verilerine göre de yabancılara konut satışı ciddi oranda artış gösterdi.

Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisini değerlendiren Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu "Şu an ülkemizde başta İstanbul ve Antalya’da yabancı ülkenin vatandaşları konut alımına başladı. Bununla alakalı çok ciddi sayılar var. Özellikle yılbaşı itibariyle resmi rakamlara ulaşacağız. Bunun en önemli etkeni hemen yakınımızda olan Rusya-Ukrayna savaşı diye düşünüyorum. Çünkü hem Ukrayna’dan hem Rusya’dan insanlar ülkemize akın etti. Büyükşehirlerde bu durum çok ciddi etki yaptı. Hem barınma sorunlarından ötürü kiralar arttı hem mülklerin değeri arttı. Pandemiden sonra ülkemizde özellikle denizi kumu olan turistik bölgelerine zaten bir yabancı talebi vardı. Savaş faktörü de eklenince bu arttı. Rusya, Ukrayna ve İran belli karışıklıklar var. Ülkemizin Suriye bölgesinin alt tarafında, Afganistan bölgesi ve geçtiğimiz aylarda Kazakistan’da bir sıkıntı olmuştu. Ülkemiz şu an bölgede güvenli liman olarak görünüyor. Ülkemiz bu yüzden hem turist olarak hem de ikamet amaçlı gelen insanların akınına uğramış durumdadır. Bu durumun kontrol altına alınırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yabancı vatandaşlar gelirken yerli vatandaşlarımızın da temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, onların yaşamsal alanlarını etkilemeden kontrollü bir şekilde devam etmesini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müteahhitler tarafından yapılan konut fiyatları da biran önce düşmeli

"İlk evim ilk iş yerim" projesinin konut fiyatlarını etkileyeceğini söyleyen Fenercioğlu "Önümüzdeki günlerde toplu temel atma törenleri bekleniyor. Bu inşaatlar başladıktan sonra hızlı bir sürede yapılırsa belli bir kesim vatandaşımız bu fırsatlardan faydalanacak. Bu programın açıklanmasından sonra piyasada belli bir ölçüde fiyatlarda bir durağanlık oluştu. Şu an vatandaşlarımız hem bu çıkan kampanyadan faydalanmak istiyor hem de o şartları sağlaması gerekiyor. Herkes o şartları sağlayamıyor. Belli kriterler getirdiler. Temennimiz gerçek ihtiyacı olan insanlarımızın bu projeden faydalanmasıdır. Devlet tarafından değil de diğer müteahhitler tarafından yapılan konut fiyatlarının da biran önce düşmesini temenni ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın alım gücünü etkiledi. Geçtiğimiz bu 5-6 aydır özellikle 1 yıldır hem döviz kuru hem de maliyetlere yansıyan malzemelerde de çok ciddi fiyat artışı oluştu. Yerli vatandaşımız konut alamaz hale gelmişti inşallah ilerleyen süreçte hepsi düzelir" diye konuştu.