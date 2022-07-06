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Türkiye, Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: İktidara geldiğimizde...

06.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Konya Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Bir başka hastanede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürüp intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin bir paylaşım da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, bireysel silahlanma ile ilgili kritik mesajlar verdi.

Türkiye, Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: İktidara geldiğimizde...

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, bir başka hastanede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hacı Mehmet Akçay saldırının ardından aynı silahla intihar etti. Türkiye'yi yasa boğan doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bireysel silahlanmaya dikkat çekti.

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KILIÇDAROĞLU: İKTİDARIMIZDA BUNUN SONU HAPİSTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir."


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Konya Kemal Kılıçdaroğlu

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