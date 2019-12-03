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“Türkiye Kooperatifler Fuarı” 5 Aralık’ta kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:00 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı”, 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi Congresium’da kapılarını ziyaretçilere açıyor.“Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuarın açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.Fuar, Türkiye’nin her bölgesinden alanında başarı kazanmış 170’e yakın kooperatifi ziyaretçilerle buluşturacak.

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı”, 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi Congresium’da kapılarını ziyaretçilere açıyor.
“Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi” temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuarın açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Fuar, Türkiye’nin her bölgesinden alanında başarı kazanmış 170’e yakın kooperatifi ziyaretçilerle buluşturacak. Fuarda kooperatiflerin yanı sıra, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, perakende sektörünün temsilcileri ve önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler buluşacak.
Yenilenebilir enerjiden, tarımsal üretime; kadın girişimcilerden modern sanatlara, tarımsal üretime kadar geniş bir alanda faaliyeti olan kooperatifler fuar boyunca ürün ve hizmetlerini tanıtma imkanı bulacak.
Kooperatiflerin üretim kapasite ve portföylerini artırmak ve ihracatta da pay sahibi olmalarını sağlamak adına önemli bir adım olarak görülen fuarda, bunun için gerekli olan vizyon ve donanımın kooperatiflere kazandırılması amaçlanıyor.
Diğer taraftan Ticaret Bakanlığınca kooperatiflerin ulusal ve küresel pazarlarda yer almalarını sağlamak amacıyla her kooperatifin, market temsilcileri, e-ticaret firma temsilcileri ve yurtdışından gelen alım heyetleri ile birebir görüşmelerini sağlanacak.
Dört gün sürecek fuar boyunca bu görüşmelerin yürütülmesinde Ticaret Bakanlığı uzmanlarından oluşan kalabalık bir ekip görev yapacak.
Türkiye Kooperatifler Fuarında ayrıca “Uluslararası Kooperatif Deneyimleri”, “Kooperatiflerin İç ve Dış Ticaret Hacimlerini Artırma Yöntemleri”, “Yerli Üretimde Başarılı Kooperatif Hikayeleri” konularında paneller yapılacak.
Fuarda ayrıca cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren ustaların zanaatlarını icra ettikleri alanlar da yer alacak.
Fuar kapsamında çocukların kooperatifçilik kültürü ve anlayışı ile büyümesine katkı sağlamak amacıyla her gün kooperatif konulu bir tiyatro oyunu sahnelenecek.
Türkiye’nin her bölgesinden gıdadan el sanatlarına birbirinden farklı ürünlerin sergileneceği fuarın ziyaretçileri, kooperatifçilikle ilgili yeni tecrübe kazanmanın yanı sıra alışveriş yapma imkanı da bulacak.

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