HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri "memnuniyetle" karşıladı

Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri "memnuniyetle" karşıladı

04.12.2020 23:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri "memnuniyetle" karşıladı

Dışişleri Bakanlığınca, Körfez bölgesinde ihtilafın çözümüne yönelik son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerin "memnuniyetle" karşılandığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, Körfez ihtilafının çözümüne yönelik girişimler hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik olarak son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. İhtilafın çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yoğun temas ve girişimlerde bulunan Kuveyt liderliğinin samimi çabalarını takdirle karşılıyoruz. Temennimiz söz konusu ihtilafın biran önce koşulsuz diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve Katar’ın maruz bırakıldığı haksız abluka ve müeyyidelerin daha fazla gecikmeksizin sona ermesidir."

Açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çaba sarf etmeyi sürdüreceği de kaydedildi.

KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındıİHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındı
Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı

Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındı

Yasağı ihlal ettiler! Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtılar

Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçmaya başladılar

İstanbul'da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu

Kısıtlama başladığında İstanbul trafiği!

Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.