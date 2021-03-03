HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye koronavirüs haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Türkiye koronavirüs haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

03.03.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye koronavirüs haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Türkiye 1 Mart'ta Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla birlikte bahsi geçen düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri araştırmaya koyuldu. "Yerinde karar" dönemi kapsamında 81 il farklı kategorilerde sınıflandırılmıştı. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte Türkiye koronavirüs haritası ve detayları...

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin koronavirüs vaka sayılarına ve risk faktörlerine göre sınıflara ayrıldığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye koronavirüs risk haritasının yayınlanmasıyla düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller de merak edilir oldu. Peki düşük riskli şehirler ve çok yüksek riskli şehirler hangileri?

Haftalık vaka oranları 100 binde 10’un altındaki iller “düşük riskli”, 11-35 arası “orta riskli”, 36-100 arası “yüksek riskli”, 100’ün üstünde bulunan şehirler ise “çok yüksek riskli” olarak belirlendi. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan koronavirüs vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka oranlarına bakıldığında 12 il çok yüksek riskli, 39 ilk yüksek riskli, 25 il orta riskli, 5 il ise düşük riskli kategorisine girmekte. İşte o iller:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Samsun: 262,17
Tokat: 166,50
Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Osmaniye: 145,13
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Amasya: 110,50
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Adıyaman: 116,20

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

İstanbul: 89,90
Kocaeli: 99,18
Yalova: 85,01
Karaman: 64,76
Niğde: 58,59
Kayseri: 88,05
Kırklareli: 96,44
Kırıkkale: 51,43
Tekirdağ: 85,55
Kilis: 68,00
Artvin: 88,67
Ardahan: 58,37
Çanakkale: 81,51
Kütahya: 71,97
Bilecik: 60,84
Düzce: 55,91
Zonguldak: 59,11
Bolu: 83,10
İzmir: 53,42
Muğla: 57,38
Antalya: 78,11
Mersin: 91,57

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara: 39,84
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Bartın: 42,72
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Batman: 8,06
Mardin: 9,24
Ağrı: 19:00
Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Hakkari: 4,97
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Iğdır: 17,19


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndüSamsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü
Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Radyoaktif kalıntılı toz geliyor!

Dışarı çıkmayın! Radyoaktif toz geliyor!

Son Dakika: Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü

ŞOK 3 Mart 2021 Aktüel Kataloğu! ŞOK Aktüel’de neler var?

ŞOK Aktüel kataloğunda neler var?

Cinayetten 36 yıl sonra yakalandı!

Cinayetten tam 36 yıl sonra yakalandı!

Üsküdar’da korkunç olay! 81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.