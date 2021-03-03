Türkiye koronavirüs haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin koronavirüs vaka sayılarına ve risk faktörlerine göre sınıflara ayrıldığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye koronavirüs risk haritasının yayınlanmasıyla düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller de merak edilir oldu. Peki düşük riskli şehirler ve çok yüksek riskli şehirler hangileri?

Haftalık vaka oranları 100 binde 10’un altındaki iller “düşük riskli”, 11-35 arası “orta riskli”, 36-100 arası “yüksek riskli”, 100’ün üstünde bulunan şehirler ise “çok yüksek riskli” olarak belirlendi. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan koronavirüs vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka oranlarına bakıldığında 12 il çok yüksek riskli, 39 ilk yüksek riskli, 25 il orta riskli, 5 il ise düşük riskli kategorisine girmekte. İşte o iller:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Samsun: 262,17

Tokat: 166,50

Edirne: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Osmaniye: 145,13

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Amasya: 110,50

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Adıyaman: 116,20