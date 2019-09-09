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Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:48 | Son Güncelleme

Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti.Devlet Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Lumezi, Büyükelçi Sakar’a, savcılık sisteminin çalışması ve işleyişi, ilk sırada da Devlet Savcılığının, hukukun üstünlüğünü güçlendirme görevini yerine getirmek konusunda karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi.Görüşmede, Kosova’daki Türk yatırımcılarının haklarının korunmasının yanı sıra, çeşitli yasa dışı olaylar ve suçlarla mücadelede Kosova ve Türk yargı kurumları arasında uluslararası işbirliğinin artırılması üzerinde görüş teatisi yapıldı.Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Devlet Savcılığının çalışmalarını takdir ederek, Kosova’da savcılık sisteminin güçlendirilmesine Türkiye’nin tam destek vermeyi sürdüreceğini teyit etti.Görüşmenin sonunda, Başsavcı Alexandr Lumezi, Büyükelçi Çağrı Sakar’a, Kosova’da sürekli olarak adalet sistemine sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ifade etti.

Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek

Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti.
Devlet Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Lumezi, Büyükelçi Sakar’a, savcılık sisteminin çalışması ve işleyişi, ilk sırada da Devlet Savcılığının, hukukun üstünlüğünü güçlendirme görevini yerine getirmek konusunda karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, Kosova’daki Türk yatırımcılarının haklarının korunmasının yanı sıra, çeşitli yasa dışı olaylar ve suçlarla mücadelede Kosova ve Türk yargı kurumları arasında uluslararası işbirliğinin artırılması üzerinde görüş teatisi yapıldı.
Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Devlet Savcılığının çalışmalarını takdir ederek, Kosova’da savcılık sisteminin güçlendirilmesine Türkiye’nin tam destek vermeyi sürdüreceğini teyit etti.
Görüşmenin sonunda, Başsavcı Alexandr Lumezi, Büyükelçi Çağrı Sakar’a, Kosova’da sürekli olarak adalet sistemine sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ifade etti.

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